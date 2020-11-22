اختتام مهرجان الفروسية بطرابلس

اختتم بمدرسة الفروسية في مدينة طرابلس مهرجان الفروسية الشعبية والميز الشعبي وقفز الحواجز والذي انطلق تحت شعار “ليبيا وحدة واحدة” وسط حضور جماهيري كبير.

وتضمن المهرجان عروضا للفروسية الشعبية إضافة إلى أعقاد الخيول المشاركة من مختلف مناطق ليبيا وعروض للميز الشعبي، كما تخلل المحفل إلقاء العديد من القصائد التي تغنى بها شعراء الشعر الشعبي من مختلف مناطق ليبيا

وأقيمت خلال المهرجان مباراتان في رياضة قفز الحواجز بمشاركة عدد كبير من الفرسان الناشئين والكبار من مختلف النوادي، وفي نهاية المهرجان تم تكريم الفرسان المتحصلين على التراتيب العشر الأوائل في كل مباراة ومن المقرر أن ينظم اتحاد الفروسية سباقات قفز الحواجز الشهر القادم في كل من طرابلس وبنغازي.

ويأتي المهرجان في إطار الجهود المبذولة لعودة رياضة قفز الحواجز التي توقف نشاطها منذ سنوات ومشاركة الفرسان المتميزين في البطولات العربية والعالمية.

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