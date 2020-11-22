“الثني” يبحث سبل توفير احتياجات القطاع الصحي عبر جهاز الإمداد الطبي

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني سبل توفير احتياجات القطاع الصحي من معدات ومستلزمات طبية وأدوية، وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس جهاز الإمداد الطبي أحمد بورتيمة، بحضور وكيل وزارة المالية والمكلف بتسيير مهام الوزارة أمراجع غيث.

وناقش الاجتماع الذي عقده الرئيس في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي أمس السبت سبل توفير الأدوية التي يحتاجها المرضى بمختلف التخصصات الطبية عبر جهاز الإمداد الطبي.

وبحث الاجتماع كيفية توفير هذه الأدوية والمستلزمات الطبية التخصصية والأدوية العامة، في أقرب وقت ممكن.