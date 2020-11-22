“الثني” يبحث سبل توفير احتياجات القطاع الصحي عبر جهاز الإمداد الطبي

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني سبل توفير احتياجات القطاع الصحي من معدات ومستلزمات طبية وأدوية، وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس جهاز الإمداد الطبي أحمد بورتيمة، بحضور وكيل وزارة المالية والمكلف بتسيير مهام الوزارة أمراجع غيث.
وناقش الاجتماع الذي عقده الرئيس في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي أمس السبت سبل توفير الأدوية التي يحتاجها المرضى بمختلف التخصصات الطبية عبر جهاز الإمداد الطبي.
وبحث الاجتماع كيفية توفير هذه الأدوية والمستلزمات الطبية التخصصية والأدوية العامة، في أقرب وقت ممكن.
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