سرقة 4700 متر أسلاك كهرباء من ثلاث خطوط بإدارة توزيع المرقب

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، عن سرقة حوالي 4700 متر أسلاك كهرباء من ثلاث خطوط لنقل التيار بمنطقة قوقاس بإدارة توزيع المرقب، ما أدى إلى فصل التيار الكهرباء عن 24 محول، بحسب ما نشرته الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك».

ونددت الشركة باستمرار أعمال السرقة والنهب والاعتداءات التي تتعرض لها الشبكة الكهربائية ومكوناتها والتي قالت إنها «ازدادت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة خاصة بمنطقة قوقاس بإدارة توزيع المرقب مما تسبب ذلك في معاناة إضافية للشركة والمواطن».

وأوضحت الشركة أن «مجموعة خارجة على القانون قامت بسرقة أسلاك مسافة (3150) متر ضغط عالي على خط القرارة بمنطقة قوقاس مما تسبب ذلك في فصل التيار الكهربائي نحو (15) محول، كما تم سرقة (200) متر ضغط منخفض على تفرع محول امهلهل بذات المنطقة، وكذلك سرقة (1350) متر ضغط عالي على خط بن إسليسلة مما أدى ذلك إلى فصل التيار الكهربائي نحو (9) محولات».

– سرقة 3500 متر أسلاك كهرباء بإدارة توزيع المرقب

وتشتكي الشركة العامة للكهرباء من كثرة عمليات السطو التي تستهدف معداتها، حسب ما قالت في بيانات سابقة، ما أدى إلى انقطاعات متكررة للتيار في عدة مناطق، كما طالبت أجهزة الأمن بمجابهة تلك الظاهرة.

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