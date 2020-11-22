“سرت لإنتاج النفط والغاز”: مجلس الإدارة يتابع ربط الآبار بحقل الاستقلال

قالت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، إن مجلس الإدارة تابع ربط الآبار النفطية بحقل الاستقلال، أثناء جولة تفقدية أمس السبت.

وأضافت الشركة في إيجاز صحفى، اليوم الأحد، اطلع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على مراحل عمليات ربط الآبار FF47 و FF48 بحقل الاستقلال (التحدي سابقاً)، مشيرة إلى أن هذه الآبار ذات معدلات إنتاج جيدة وتم حفرها سنة 2008 ولم يتم ربطها منذ ذلك التاريخ.

وقد تم تشكيل فريق عمل لهذه الآبار ، حيث وصلت نسبة الإنجاز حوالي 90 % ، ومن المنتظر أن يدخل هذا البئر على الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة.