غدا.. البيضاء تستضيف مؤتمر الوحدة الوطنية

بوابة إفريقيا الإخبارية – همسة يونس |

22 November, 2020

تستضيف مدينة البيضاء، يوم غدا الاثنين، الاجتماع التمهيدي لمندوبي بلديات المنطقة الشرقية في مؤتمر الوحدة الوطنية والذي يضم كل بلديات ليبيا.

وقال عضو المؤتمر إدريس ونيس الدرسي، في تصريح خاص لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، إن من المقرر أن يتم خلال الاجتماع اعتماد عضوية المنطقة الشرقية، وميثاق المؤتمر، وخارطة الطريق السياسية، لافتا إلى أن الاجتماع سيعقبه اجتماعا أخر خلال الأيام القادمة في المنطقة الغربية تمهيدا لعقد المؤتمر العام لكافة عموم ليبيا أواخر ديسمبر 2020.