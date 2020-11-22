المشري يبحث “تطورات المسار السياسي” مع أعضاء مجلس الدولة  

قالت وسائل إعلام تابعة لفائز السراج إن مجلس الدولة الاستشاري عقد اليوم الأحد، جلسة تشاورية لبحث تطورات المسار السياسي، وما توصل إليه أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عُقد مؤخراً بتونس، ورؤية المجلس بهذه المستجدات.

يشار إلى أن البعثة الأممية لدى ليبيا عرضت أمس السبت على أعضاء منتدى الحوار السياسي، 4 آليات لاختيار المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء، واعتبرتها “أفضل أوجه التفاهمات المشتركة التي تم التوصل إليها بين المشاركين في منتدى تونس”.

ودعت البعثة المشاركين في الحوار إلى دراسة الخيارات الأربعة، استعدادًا لجلسه لحوار القادمة التي ستعقد في 23 نوفمبر، عبر منصة التواصل المرئي، وذلك من أجل إيجاد حل للمضي قدًما في اختيار السلطة التنفيذية لتطبيق خارطة الطريق المؤدية إلى الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.