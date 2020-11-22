البسطة يصدر توجيهاته لجميع عناصر شرطة أجدابيا بالالتزام بأداء مسؤولياتهم

شدد مدير أمن أجدابيا العميد خالد البسطة خلال جمع بكامل القوة العمومية من شرطة نجدة المدينة، شدد على جميع أعضاء القسم من ضباط وضباط صف وأفراد ضرورة التقيد بالتعليمات الصادرة لهم من رؤسائهم.

وأضاف البسطة أهمية الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف وارتداء القيافة العسكرية، وعدم الاستهتار بمسؤولياتهم وعدم ترك العمل إلا بإذن، في حين أصدر العميد تعليماته للغرفة الأمنية بمديرية أمن أجدابيا بمواصلة أعمالها في ضبط كل ما هو مخالف للقانون بالمدينة.

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