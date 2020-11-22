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نساء بنغازي يُنظمن ورشة عمل حول العدالة الانتقالية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقامت منظمة نتاج لتنمية قدرات المرأة في بنغازي ورشة عمل حول مفهوم العدالة الانتقالية وآليتها وأهدافها وعلاقتها بالمصالحة الوطنية والاستقرار السياسي.

وتم خلال الورشة مناقشة سبل الاستفادة من التجارب الدولية، مع إضافة مهارات تكوين فريق عمل ناجح، وتعد هذه الورشة الثانية التي تقام حول مفهومة العدالة الانتقالية بالمدينة.

يشار إلى أن مجلس النواب كان قد أصدر القانون رقم 6 لسنة 2015 بشأن العفو، إلا أن هذا القانون تعرّض لانتقاد واسع لكونه جاء في وقت انقسام سياسي ونزاع عسكري، وأنه كان من الحري في فترة كهذه البحث عن إعادة صياغة وتفعيل مشروع العدالة الانتقالية بالكامل، لا أن يصدر قانون عفو يعتريه جدل كبير حول مدى نجاعته وتوقيت صدوره.

ونص هذا القانون على عفو مشروط عن جميع الليبيين الذين ارتكبوا جرائم معينة خلال الفترة من 15 فبراير 2011 وحتى صدور القانون، معلناً انقضاء الدعاوى الجنائية بشأنها وسقوط العقوبات المحكوم بها والآثار المترتبة عليها.

ومن أبرز الشروط التي وضعها القانون للاستفادة من العفو، التعهد المكتوب بالتوبة ورد المال محل الجريمة والتصالح مع المجني عليه وتسليم الأسلحة والأدوات التي استُعملت في ارتكاب الجريمة، وإعادة الشيء إلى أصله في جرائم الاعتداء على العقارات والممتلكات المنقولة. فيما لا يسري على كل الجرائم، فقد استُثنى من تطبيق العفو جرائم الإرهاب وجرائم جلب المخدرات والاتجار فيها، وجرائم المواقعة وهتك العرض وجرائم القتل على الهوية والاختطاف والتعذيب، وجرائم الحدود والفساد (المادة الثالثة منه).

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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