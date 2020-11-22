المجلس الليبي لرجال الأعمال يوقع مذكرة تفاهم اقتصادية مع منظمة تركية

أفادت مصادر صحفية، اليوم الأحد، بأن المجلس الليبي لرجال الأعمال وقع أمس السبت ، مذكرة تفاهم مع منظمة “الموصياد” التركية بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومجموعة رجال الأعمال

وأوضحت المصادر أن توقيع مذكرة التفاهم جاء خلال مشاركة المجلس الليبي لرجال الأعمال في معرض الموصياد التجاري بمركز توياب للمعارض بمدينة إسطنبول بالإضافة إلى المشاركة في المؤتمر الـ 24 لمنتدى الأعمال الدولي ( IBF )

ولفتت المصادر إلى أنه من المقرر أن يشارك الوفد الليبي في معارض الأغذية والمشروبات ومعالجة الأغذية والتغليف، إضافة إلى معارض التبريد والنقل ومعدات السوق وتقنيات تغليف الأغذية، إلى جانب معرض الوكالات التجارية في هذا المجال والذي سيقام في إسطنبول خلال الفترة من 25 حتى 28 من شهر نوفمبر الجاري.

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