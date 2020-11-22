معيتيق يبحث مع “قيادات” شركة الكهرباء صيانة الخط الرابط بين المنطقتين الغربية والشرقية

اجتمع نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، ظهر اليوم الأحد مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، والمدير التنفيذي للشركة ابراهيم الفلاح.

وبحسب إيحاز صحفى، لإدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، تركز الاجتماع على تجهيزات الشركة لبدء في صيانة الخط الرابط بين الجناح الشرقي والغربي للشبكة الوطنية الرابط بين المنطقة الشرقية والغربية الذي سيسهم بشكل مباشر في زيادة القدرة الإنتاجية للشبكة والتقليل من ساعات طرح الأحمال بشكل عام.

واستعرض العبدلي والفلاح، أمام معيتيق، خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء الخطوات التي اتخذتها الشركة لصيانة وتشغيل محطة السرير بطاقة إنتاجية ” 750″، ميجاوات الذي سيؤدي إلى استقرار الشبكة الوطنية والتقليل من ساعات طرح الأحمال.