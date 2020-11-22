وزير الكهرباء المصري: نعمل على تعزيز مشروعات الربط الكهرباء مع العديد من الدول منها ليبيا

ليبيا – أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر أن مصر تعمل على تعزيز مشروعات الربط الكهربائي مع العديد من الدول، تشمل كلًا من الأردن وليبيا والسودان وقبرص واليونان.

شاكر وخلال كلمته بالمؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي أمس السبت بعنوان “الطاقة والتنمية المستدامة” والذى يقام تحت رعاية رئيس الوزراء، وفقًا لما نقلته صحيفة “اليوم السابع” المصرية أشار إلى أن مشروعات الربط الكهربائي تهدف في المقام الأول إلى تحويل مصر إلى محور عالمي للطاقة؛ من خلال الربط مع إفريقيا وأوروبا وآسيا، بجانب تحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية وسياسية، وتوفير الكثير من فرص العمل من تلك المشروعات.

وأوضح وزير الكهرباء أن مصر تعمل بقوة فى اتجاه تعزيز مشروعات الربط الكهربائي والذي يلعب دورًا مهمًا في تعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية