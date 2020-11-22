تسجيل 1015 إصابة بكورونا و1327 حالة شفاء

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل ألف وخمس عشرة إصابة بفيروس كورونا المستجد، وقال المركز في بيانه رقم مئتين وستة وخمسين حول التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا إن ليبيا سجلت أيضا السبت ألفا وثلاثمئة وسبعا وعشرين حالة شفاء وإحدى وعشرين حالة وفاة.

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