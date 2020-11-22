الشيباني يطالب الجهات المانحة بالتعامل المباشر مع الدولة الليبية لضمان وصول المساعدات للمهاجرين

طالب وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني لشؤون الهجرة غير الشرعية، الجهات المانحة المعنية بقضية المهاجرين «بالتعامل مباشرة مع الدولة الليبية فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية حتى تضمن وصولها إلى مستحقيها»، وفق ما نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاءت مطالبة الشيباني خلال استقباله، صباح اليوم الأحد، سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا ومسؤولة الملف الإنساني والهجرة بالسفارة، أوليركا بوزمان، وبحضور رئيس قسم متابعة المنظمات بمكتب الوكيل عقيد سفيان الزرقاني.

وقالت وزارة الداخلية إن لقاء الشيباني والسفير الألماني الذي عقد بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس جرى خلاله «مناقشة أهم المعوقات والإشكاليات التي تواجه الدولة الليبية في ملف الهجرة غير الشرعية وكيفية التعاون مع الجانب الألماني في تقديم يد العون والمساعدة».

وأوضح الشيباني خلال اللقاء «أن الدولة الليبية تحاول جاهدة رغم الخسارة أن تقدم كل التسهيلات والخدمات للمهاجر إلا أن الدول المانحة للمساعدات تتعامل مع المنظمات العاملة في ليبيا»، مشيرا إلى «أن هذه المساعدات لا تصل بشكل سليم وكامل إلى المهاجرين».

من جهته، أعرب السفير الألماني، أوليفر أوفتشا عن رغبته في التواصل مع وزارة الداخلية «بشكل شبه دائم عبر فريق عمل يشكل بالخصوص لتقييم الوضع العام لملف الهجرة وكيفية العمل المشترك للمساعدة في هذا الملف»، معتبرا أن «هذا العمل المشترك من شأنه أن يسمح بوضع الاستراتيجيات لحلحلة أهم معوقات في هذا الملف الشائك»، بحسب الوزارة.

وأشارت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني إلى أن لقاء الشيباني والسفير الألماني «خلص إلى التأكيد على إعادة اللقاءات وتشكيل فريق عمل مشترك في أقرب وقت لتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة في هذا الملف».

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