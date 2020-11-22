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ورشة عمل لتدريب أطباء الرعاية الأولية على حزمة الخدمات الطبية بالبيضاء

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أقيمت في مدينة البيضاء ورشة عمل لتدريب أطباء الرعاية الأولية على تنفيذ الحد الأدنى من حزمة الخدمات الطبية تحت رعاية وإشراف منظمة الصحة العالمية، ويشمل البرنامج التدريبي أمراضا مثل كوفيد والإنفلونزا الموسمية وأمراضا أخرى غير معدية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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