الكهرباء تستنكر تواصل الاعتداءات على مكونات شبكتها

استنكرت الشركة العامة للكهرباء، تواصل أعمال السرقة والنهب والاعتداءات التي تتعرض لها الشبكة الكهربائية ومكوناتها والتي ازدادت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.

وقالت الشركة، إن مجموعة خارجة على القانون قامت بسرقة أسلاك مسافة (3150) متر ضغط عالي على خط القرارة بمنطقة قوقاس مما تسبب ذلك في فصل التيار الكهربائي نحو (15) محول، كما تم سرقة (200) متر ضغط منخفض على تفرع محول امهلهل بذات المنطقة، وكذلك سرقة (1350) متر ضغط عالي على خط بن إسليسلة مما أدى ذلك إلى فصل التيار الكهربائي نحو (9) محولات.