المرعاش: تركيا تستغل إتفاقها مع السراج لتخريب أي توافق بين الليبيين

قال المحلل السياسي كامل المرعاش، الأحد، إن الاتفاقات العسكرية التي وقعها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج مع تركيا تفتقد إلى الأساس القانوني، وتخالف القواعد الدستورية الحاكمة في ليبيا، مشيرا إلى أنه لم يصادق عليها البرلمان، فهي والعدم سواء من الناحية القانونية .

وأضاف المرعاش، في تصريح صحفي، أن هذه الاتفاقات تحولت إلى مسمار جحا يستخدمه الأتراك للتطفل والتدخل فى الشؤون الليبية وتخريب أي توافق، مثل ما يحدث الآن، مشيرا إلى سعي أنقرة لتخريب ما أنجزته لجنة 5 + 5 العسكرية.

وأضاف المرعاش، أن تركيا تتحدى المجتمع الدولي والاتفاقيات العسكرية، وتحاول تسخير الميليشيات المحلية لتكون ذراعها في تخريب الجهود الأممية والدولية للتوصل إلى حل سياسي، لافتا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستفيد من الانقسام الدولي وعدم وجود رادع ليستمر في التدخل بليبيا .

وتابع أن الردع الإقليمي، “في إشارة إلى التحذيرات المصرية” استطاع كبح جماحه وأطماعه العسكرية في السيطرة على الهلال النفطي، لكن ذلك لم يمنعه من الاستمرار في احتلال شمال غرب ليبيا.

وحول التصريحات التركية الأخيرة بأنها باقية في ليبيا، أكد المرعاش أن وجود تغير في موقف الإدارة الأمريكية الجديدة وحصول توافق مع أوروبا حول الملف الليبي، كفيل بتحجيم دور أنقرة وإنهاء مغامرات أردوغان التخريبية، بالإضافة إلى ضغط دول الجوار وتوحدها أيضًا ما سيجبر الرئيس التركي على الخروج وانحسار مشروعه التوسعي.

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