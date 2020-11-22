معيتيق يكلف مديرا جديدا لمجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي

عقد مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بحكومة الوفاق اجتماعه العادي الثاني لهذا العام، صباح اليوم الأحد بحضور كافة أعضائه برئاسة رئيس مجلس الأمناء أحمد عمر معيتيق.

و بحسب إيجاز صحفى لإدارة التواصل بمجلس الوزراء، خصص الاجتماع لمناقشة إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق وتكليف مدير تنفيذي له، وفي نهاية الاجتماع قرر المجلس بكامل أعضائه إعادة تشكيل مجلس أدارة الصندوق وتكليف مدير عام جديد .

وكان نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، قد اجتمع ظهر اليوم الأحد مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، والمدير التنفيذي للشركة ابراهيم الفلاح، تركز الاجتماع على تجهيزات الشركة لبدء في صيانة الخط الرابط بين الجناح الشرقي والغربي للشبكة الوطنية الرابط بين المنطقة الشرقية والغربية الذي سيسهم بشكل مباشر في زيادة القدرة الإنتاجية للشبكة والتقليل من ساعات طرح الأحمال بشكل عام.