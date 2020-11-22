النمروش: التاريخ سجل بأحرف من نور الملامح البطولية للعثمانيين في ليبيا منذ القرن السادس عشر

ليبيا – قال وزير دفاع الوفاق الموالي لتركيا صلاح النمروش إن هدف “مركز عمر المختار ” (مركز التدريب التركي في تاجوراء) لتدريب مسلحي الوفاق هو صقلهم بدنيًا ونفسيًا ومهنيًا ومعرفيًا، وفق أعلى المستويات والمعايير الاستراتيجية.

النمروش وفي كلمة خلال مراسم حفل تخريج الدفعة الأولى من المركز التركي في إطار مذكرة التعاون الأمنية العسكرية المبرمة بين السراج وأردوغان، مضيفاً : “إننا اليوم نجني أولى تمرات التعاون في المجال العسكري الليبي التركي في مجال التدريب”.

وقال مدعيًا : “إن هذا التعاون ليس وليد اليوم ولا هو وليد الصدفة؛ إنما هو تعاون متجذر في أعماق تاريخنا المشترك وحاضرنا الجامع ومستقبلنا المتداخل دينًا وعرفًا”.

وتابع مزاعمه قائلاً : “التاريخ سجل بأحرف من نور ملامح بطولية منذ القرن السادس عشر عندما تصدت البحرية العثمانية لأعتى عصابات القتل والنهب والسلب ألا وهي عصابات فرسان القديس يوحنا وطردتهم من هذه المنطقة شر طردة” في إشارة منه إلى حقبة الاستعمار العثماني للمنطقة.

النمروش اختتم: “البحرية العثمانية تصدت في ذلك الوقت لأعتى قوة بحرية ألا وهي البحرية الإسبانية وردتها على أعقابها وجعلت من البحر المتوسط بحيرة تنعم كافة دوله بالأمن والسلام والاستقرار”، مبينًا أن “التاريخ غير قابل للتزوير أو التبديل أو الانتقاء”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية