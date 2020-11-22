وزارة المالية وجامعة بنغازي تناقشان تطوير العمل المؤسسي لموظفي الوزارة

عقد في مراقبة الخدمات المالية بنغازي الاجتماع الأول للجنة المشكلة ما بين وزارة المالية بالحكومة الليبية وجامعة بنغازي، لوضع آلية تنفيذ الدبلومة حسب المقرر من الأساتذة المشاركين وتوزيع المهام بين أعضاء اللجنة.

جاء ذلك الاجتماع على خلفية الاتفاقية الموقعة بين وزارة المالية والتخطيط بالحكومة الليبية وجامعة بنغازي، بشأن تطوير العمل المؤسسي لموظفي الوزارة، بالإضافة إلى قرار وكيل الوزارة والقائم بتسيير أعمال الوزارة، والقاضي بتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والجامعة تحت إشراف وتنفيذ مركز الدراسات المالية والتدريب بالوزارة ومركز الإدارة العامة والتطوير المؤسسي بالجامعة.

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