مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي يقرر إعادة تشكيل مجلس الإدارة وتكليف مدير عام جديد

قرر مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، إعادة تشكيل مجلس الإدارة وتكليف مدير عام جديد للصندوق، بحسب إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني.

وعقد مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، اليوم الأحد، اجتماعه العادي الثاني للعام 2020، بحضور كافة أعضائه برئاسة رئيس مجلس الأمناء نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد عمر معيتيق.

وقالت إدارة التواصل والإعلام عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع خصص «لمناقشة إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق وتكليف مدير تنفيذي له»، مشيرة إلى أنه «في نهاية الاجتماع قرر المجلس بكامل أعضائه إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق وتكليف مدير عام جديد».

وأضافت إدارة التواصل والإعلام أن أعضاء مجلس الأمناء عبروا عن شكرهم للجهود المبذولة للدفع بدماء جديدة لإدارة الصندوق حتى يتكمن من القيام بواجباته المناطة له بقرار تأسيسه والقرارات اللاحقة له.

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