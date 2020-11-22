النائب ثابت يبحث أوضاع الشبكة الكهربائية بمدينة البيضاء

بحث عضو مجلس النواب عبد المطلب ثابت مع مدير إدارة توزيع كهرباء الجبل الأخضر المكلف عبد المولى يونس، خلال لقائهما أمس في البيضاء، أوضاع الشبكة الكهربائية بالمدينة من حيث المشاكل وآلية وضع الحلول العاجلة لها من خلال التواصل مع الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية.

كما تمت مناقشة مشروع محطة توزيع كهرباء المعهد الصناعي داخل مدينة البيضاء، من حيث نسب الإنجاز فيها التي وصلت إلى مراحلها الأخيرة، والتي ستحل مشكلة اختناقات الشبكة الكهربائية في الجزء الشرقي من البيضاء.

وشدد ثابت على ضرورة الانتهاء من هذا المشروع بشكل عاجل قبل دخول فصل الشتاء، كما اطلع على خطة الإدارة لفصل الشتاء القادم.

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