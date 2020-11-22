مديرية أمن طرابلس: مركز شرطة سوق الجمعة تمكن من القبض على المتهمين في قضية سرقة هاتف نقال

قالت مديرية أمن طرابلس، إن أعضاء التحري بمركز شرطة سوق الجمعة ، تمكنوا من القاء القبض على المتهمين في قضية سرقة هاتف النقال بعد أن قام صاحبه بإعلان عن بيعه عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وأضافت المديرية في إيجاز صحفى، قام المتهمين بالتواصل مع صاحب الإعلان عبر حساب يخص فتاة و تم تحديد مكان اللقاء ، ليقوما من بعد بتهديده بمسدس و سرقا منه الهاتف و لاذا بالفرا، مشيرة إلى أن أعضاء التحري بعد التحري و جمع المعلومات تمكنوا من إلقاء القبض عليهما ، و احيلا لمركز الشرطة المختص ليحيلهما للنيابة العامة.