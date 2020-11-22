العلاقي لـ”ستيفاني”: لا بد من استبعاد المناصب القضائية السيادية من اختيارات “النواب والدولة”

بعث وزير العدل السابق في المجلس الانتقالي محمد العلاقي رسالة إلى المبعوثة الأممية بالإنابة استيفاني وليامز، وأعضاء ملتقى الحوار السياسي.

وقال العلاقي، في رسالته التي نشرها اليوم الأحد، عبر صفحته على موقع “فيسبوك”: “نفيدكم بأن المجلس الأعلى للقضاء ونقابة المحامين، لن يرضوا بغير هذا النص الذي يحكم شؤون السلطة القضائية بالسلطات الأخرى وهو أن (يتم التوصل إلى اتفاق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية المنصوص عليها بالمادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي خلال فترة لا تتجاوز 60 يوما من بدء المرحلة التمهيدية وتستبعد المناصب القضائية من ذلك، ويعمل بشأنها بالمعايير المتعلقة بها في التشريعات الخاصة، وذلك احتراما وتأكيدا لاستقلال القضاء)”.

وكانت البعثة الأممية اعلنت عن توصل لجنتين من مجلسي النواب والدولة إلى اتفاق بشأن تولي المناصب السيادية السبع في حوارات بوزنيقة المغربية، ومن بينها السلطة القضائية، قبل أن يتم عرضها على ملتقى الحوار السياسي.