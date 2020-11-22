غدا.. جلسة افتراضية عبر الإنترنت لملتقى الحوار السياسي الليبي

تعقد يوم غدا الاثنين الموافق 23 نوفمبر الجاري، جلسة افتراضية عبر الإنترنت، لملتقى الحوار السياسي الليبي، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، قد أعلنت الأحد الماضي اختتام الجولة الأولى من ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انعقد في الفترة من 7 إلى 15 نوفمبر في العاصمة التونسية، حيث توافق ممثلو الليبيين في ملتقى الحوار السياسي الليبي والبالغ عددهم 75 مشاركاً على خارطة طريق لإجراء انتخابات وطنية وشاملة وديمقراطية وذات مصداقية، وذلك في 24 ديسمبر 2021. كما اتفق المشاركون على ضرورة إصلاح السلطة التنفيذية بما يتماشى وخلاصات مؤتمر برلين، وحددوا هيكل واختصاصات المجلس الرئاسي ورئيس للحكومة منفصل عن المجلس. وحددوا أيضاً معايير الترشح لهذه المناصب.