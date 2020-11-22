وفد تونسي يزور مطار معيتيقة قبيل استئناف الرحلات

تفقد وفد مختص يُمثل الطيران المدني التونسي رفقة إدارة مصلحة المطارات مطار معيتيقة الدولي؛ لتقييم سير العمل والخطة الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، بهدف استئناف رحلات شركة الخطوط الجوية التونسية إلى المطارات الليبية.

وتضمنت الزيارة الاطلاع على عملية التدقيق المتعارف عليها دولياً والتي سينتج عنها إعداد تقرير مفصل عن حالة المطار من جوانب السلامة والأمن؛ للتأكد من اتباع الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن، ليتم من بعدها منح الإذن لشركة الخطوط الجوية التونسية بمباشرة تشغيل رحلاتها إلى المطار وفقاً للتوصيات التي ستصدر عن فريق التدقيق الزائر، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل فعلياً قبل نهاية الشهر الجاري، بحسب بيان نشرته مصلحة المطارات عبر منصتها الرسمية.

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