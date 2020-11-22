مطالب بتغيير مجلس إدارة “الوطنية للنفط” لتحسين أوضاع العاملين

طالبت نقابة الموظفين في شركة الواحة للنفط والغاز تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مفوضين الجهات السيادية في الدولة بالتدخل.

وحذرت النقابة في بيان لها، من أن العمال في شركة الواحة سيدخلون في اعتصام كامل بجميع مواقع الشركة في حال لم يتم تغيير مجلس إدارة المؤسسة المتمثلة بـ”مصطفى صنع الله”.

يأتي ذلك بعد رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ في البلاد، وتجاوز الإنتاج مليون برميل.

وأشار العاملون بشركة الواحة إلى أن ذلك يأتي بعد قرار “صنع الله” بتغيير بعض شخصيات مجلس إدارة الشركات النفطية قبل أيام قليلة من موعد انعقاد الجمعية العمومية، إذ رأوا أن هذا التغيير يؤخر عمليات الإنتاج لأجل غير مسمى.

وأضاف العاملون أن المؤسسة تعيش في حالة تخبط، مؤكدين أن مطالبهم جاءت ردا على سياسة “أنا ومن بعدي الطوفان” التي تنتهجها المؤسسة، إلى جانب البيان الأخير الذي أصدره المصرف المركزي والذي أظهر عدم تطابق مبيعات النفط مع ديون تعصف بأغلب الشركات.

من جانب آخر طالب مستخدمو ميناء رأس لانوف التابع لشركة الهروج للعمليات النفطية، في بيان منفصل عن شركة الواحة للنفط والغاز، بإعادة مزاياهم السابقة التي كانوا يتقاضونها قبل إعلان حالة القوة القاهرة والإقفالات التي تمت بتعليمات من المؤسسة الوطنية للنفط بحجة عدم صرف الميزانيات.

واعتبر مستخدمو ميناء رأس لانوف التابع لشركة الهروج في البيان أن موظفي قطاع النفط تم تهميشهم والضرب بمصالحهم وحقوقهم عرض الحائط، إضافة إلى استغلالهم بمنع جميع المزايا بحجة القوة القاهرة وعدم توفر الميزانيات.

وأشار المستخدمون إلى أنه في حال عدم الاستجابة لحقوقهم المشروعة، سيصعدون سقف المطالب تدريجيا للوصول إلى مطالبة بإقالة صناع القرار الذين يقفون دون الوصول إلى نيل حقوقهم المكتسبة.

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