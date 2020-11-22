شركة الكهرباء تستعد لصيانة الخط الرابط بين الجناحين الشرقي والغربي للشبكة الوطنية

تستعد الشركة العامة للكهرباء لإجراء عمليات الصيانة اللازمة للخط الرابط بين الجناح الشرقي والجناح الغربي للشبكة الوطنية للكهرباء، في إطار خطتها الرامية لزيادة القدرة الإنتاجية وتقليل ساعات طرح الأحمال، بسحب إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني.

وعقد نائب رئيس المجلس الرئاسي، لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، ظهر اليوم الأحد، اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وئام العبدلي، والمدير التنفيذي للشركة، إبراهيم الفلاح.

وقالت إدارة التواصل والإعلام إن الاجتماع «تركز على تجهيزات الشركة لبدء صيانة الخط الرابط بين الجناحين الشرقي والغربي للشبكة الوطنية الرابط بين المنطقتين الشرقية والغربية، الذي سيسهم بشكل مباشر في زيادة القدرة الإنتاجية للشبكة والتقليل من ساعات طرح الأحمال بشكل عام».

وأضافت أن العبدلي والفلاح استعرضا أمام معيتيق، خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس «الخطوات التي اتخذتها الشركة لصيانة وتشغيل محطة السرير بطاقة إنتاجية 750 ميغاوات، الذي سيؤدي إلى استقرار الشبكة الوطنية والتقليل من ساعات طرح الأحمال».

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود التي يبذلها نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق «لتعزيز التعاون بين الجهات ذات العلاقة في المنطقتين الشرقية والغربية، ومنها الشركة العامة للكهرباء من أجل تقديم الخدمات للمواطنين في جميع المجالات».

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