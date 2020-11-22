وكيل داخلية الوفاق لـ”سفير ألمانيا”: امنحونا المساعدات الموجهة للمنظمات الإنسانية لتصل إلى المهاجرين

قالت وسائل إعلام تابعة لفائز السراج إن محمد الشيباني وكيل وزارة داخلية الوفاق لشؤون الهجرة غير الشرعية عقد اجتماعا اليوم الأحد مع سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر اوفتشا ومسؤولة الملف الإنساني والهجرة بالسفارة أوليركا بوزمان.

وادعت تلك الوسائل الإعلامية أن اللقاء ناقش أهم المعوقات والإشكاليات التي تواجه الدولة الليبية (في إشارة إلى حكومة الوفاق) في ملف الهجرة غير الشرعية وكيفية التعاون مع الجانب الألماني في تقديم يد العون والمساعدة.

وزعمت تلك الوسائل الاجتماعية أن الشيباني قال إن الدولة الليبية تحاول جاهدة رغم الخسارة أن تقدم كل التسهيلات والخدمات للمهاجر إلا أن الدول المانحة للمساعدات تتعامل مع المنظمات العاملة في ليبيا، وأن هذه المساعدات لا تصل بشكل سليم وكامل إلى المهاجرين، مطالبا الجهات المانحة التعامل مباشرة مع الدولة الليبية، فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية حتى تضمن وصولها إلى مستحقيها.

وبحسب تلك القنوات الإعلامية، فإن السفير الألماني أعرب عن رغبته في التواصل مع “داخلية الوفاق” بشكل شبه دائم عبر فريق عمل يشكل بالخصوص لتقييم الوضع العام لملف الهجرة وكيفية العمل المشترك للمساعدة في هذا الملف، مضيفا أن هذا العمل المشترك من شأنه أن يسمح بوضع الإستراتيجيات لحلحلة أهم معوقات في هذا الملف الشائك.

وخلص الاجتماع بالتأكيد على إعادة اللقاءات وتشكيل فريق عمل مشترك في أقرب وقت لتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة في هذا الملف.