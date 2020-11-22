بعد فشل حوار تونس.. مجلس الدولة يبحث تطورات المسار السياسي

عقد مايسمى مجلس الدولة، اليوم الأحد، جلسة تشاورية لبحث تطورات المسار السياسي، وما توصل إليه أعضاء ملتقى الحوار الذي عُقد مؤخراً بتونس.

وبحسب المكتب الإعلامي لما يسمى بالمجلس، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، فقد تناولت الجلسة مستجدات الحوار السياسي، والحاجة إلى توسيع دائرة النقاش مع باقي المؤسسات الآخرى في ليبيا .

و فشل الفرقاء الليبيون في حوارهم السياسي الذي عقد بتونس في التوصل إلى توافق بشأن الشخصيات التي ستمثل الحكومة الموحدة والمجلس الرئاسي .

واعتبر رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا محمد المصباحي، في تصريحات سابقة، أن أسباب فشل الملتقى السياسي بتونس هو التدخّل التركي القطري، وسيطرته على أعضاء الإخوان المشاركين في الحوار.

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