شركة الواحة للغاز تعلن ضخ إمدادات الغاز لمحطة السرير 

أعلنت شركة الواحة للنفط اجتياز التجارب التشغيلية وبلوغ الغاز بالخط الواصل إلى محطة السرير إلى النقطة 86 كيلومترا.

وقالت الشركة إنه تم فتح الصمامات بنسبة تتجاوز 50% تمهيدا لوصول الغاز إلى محطة السرير في غضون أيام قليلة، وتمكين المشرفين بالمحطة من إجراء الإختبارات الأولية الخاصة واستئناف تشغيل الوحدات المنتجة للكهرباء بالغاز ودخولها بشكل تدريجي حتي يتمكن مسؤولو المحطة من تحقيق هدف طال انتظاره وهو دخول وحدات توليد حديثة للعمل، وتخفيض معاناة الشعب وسكان المنطقة ورفع طاقتها الإنتاجية من الكهرباء.

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