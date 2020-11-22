اجتماع بين الشؤون الصحية البيضاء وإدارة التعليم لوضع خطة عمل العام المقبل

عقدت إدارة الشؤون الصحية البيضاء اجتماعا مع إدارة الصحة والتعليم لوضع خطة عمل للعام 2020 2021 .

وبحسب إيجاز صحفى للإدارة، تضمنت الخطة، تدريب المشرفين الصحيين بإدارة التعليم، وذلك حسب التوزيع الجغرافى فى ثلاث أماكن وهى منطقة عمر المختار للمدارس الجنوبية، منطقة مسة للمدارس بلخط الغربي والشمالى ، مدينة البيضاء -لمدارس مدينة البيضاء وضواحيها الى جانب مدارس بلدية وردامة .

وتضمنت الخطة، توفير الاسعافات الأولية للمدارس ووضعها فى أولويات القطاع، وكذلك الاستعداد لحملة التطعيم المدرسى مع الأخذ بعين الاعتبار التدابير الاحترازية لجائحة كورونا، كما تمنيت الإدارة ين التوفيق لكافة العناصر بين القطاعين، مع الأخذ بعين الاعتبار المتابعة الدورية لتحسين الآداء.