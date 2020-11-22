داخلية الوفاق تناقش مع ألمانيا المعوقات التي تواجه ملف الهجرة غير الشرعية

استقبل وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة لشؤون الهجرة غير الشرعية “محمد الشيباني” اليوم الأحد، سفير ألمانيا لدى ليبيا “أوليفر أوفتشا”، ومسؤولة الملف الإنساني والهجرة بالسفارة السيدة “أوليركا بوزمان”.

وتم خلال اللقاء مناقشة أهم المعوقات والإشكاليات التي تواجه ليبيا في ملف الهجرة غير الشرعية، وكيفية التعاون مع الجانب الألماني في تقديم يد العون والمساعدة.

وأعرب السفير الألماني عن رغبته في التواصل مع وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة بشكل شبه دائم، عبر فريق عمل يشكل بالخصوص، لتقييم الوضع العام لملف الهجرة وكيفية العمل المشترك للمساعدة في هذا الملف.

وأضاف السفير الألماني أن هذا العمل المشترك من شأنه أن يسمح بوضع الاستراتيجيات لحلحلة أهم معوقات في هذا الملف.

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