جولة تفقدية في مشروع الآبار في مدينة جادو 

تفقد رئيس لجنة الإدارة بشركة البريقة لتسويق النفط رفقة منسق مستودع الزاوية النفطي، وممثل المجلس البلدي جادو، والمشرف على مشروع مد المدينة بمياه الشرب، مشروع الآبار التي تم حفرها، للوقوف على احتياجات هذا المشروع التطوعي من مادة الديزيل.

ونوقشت على هامش الجولة التفقدية، حلحلة أزمة إيصال الوقود والغاز مباشرة من مستودعات طرابلس، من خلال التنسيق مع الجهات الأمنية، كما تم التطرق إلى طلب توفير مواقع لمركز غاز تابع للشركة لتثبيت وحدات تعبئة أسطوانات الغاز بمناطق الجبل.

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