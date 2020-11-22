شباب الغريفة يسعون لدخول عالم الريادة

في الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، نظم مركز الفنار بالغريفة ورشة عمل حول دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة، استهدفت عددا من الشباب من ذوي التجارب العملية في شتى مجالات الحياة المهنية.

ولاقت ورشة العمل استحساناً من المهتمين في شتى المجالات من فئة الشباب المقبل على أفكار لمشاريع من الممكن أن تفتح لهم آفاقا في سوق العمل.

بدأت الجلسة بالحديث عن العراقيل التي تحول دون دخول الشباب في عالم الريادة، وكيفية الاستمرار بتنمية المشاريع المقامة على أرض الواقع، وصولاً إلى إطلاق مجموعة من الأفكار لتكون ضمن الخطط التنموية خلال المرحلة المقبلة.

ويهتم القائمون على الأسبوع العالمي لريادة الأعمال في منطقة أوباري بتنظيم جلسات علمية للتعريف بالمشاريع الصغرى والخروج بأفكار مبدعة من العصف الذهني للشباب من شأنها تطوير واستمرار الأعمال بابتكارات جديدة دون توقفها.

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