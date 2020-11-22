جامعة نالوت تنظم ورشة عمل حول التعليم الرقمي

احتضنت جامعة نالوت أمس بمدرج المعهد العالي للعلوم والتقنية ورشة عمل حول التعليم الرقمي في ليبيا وذلك تحضيرا لأعمال المؤتمر الدولي الأول الذي سيعقد في الثالث والعشرين من ديسمبر المقبل في بطرابلس، الورشة حضرها مدراء الإدارات والمكاتب بالإدارة العامة للجامعة، ومديرو المدارس الحكومية والخاصة وطلاب الجامعات والمعاهد والباحثون والمهتمون بالعملية التعليمية والتعليم الرقمي.
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قناة ليبيا
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