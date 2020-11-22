في محاولة خبيثة لتقويض اتفاق جنيف .. تركيا تنهي تدريب 120 مقاتلا من مليشيات الوفاق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، أن قواتها في ليبيا أنهت تدريب مقاتلين تابعين لحكومة الوفاق غير المعتمدة، وهو ما يتناقض مع اتفاق جنيف من وقف لإطلاق النار ووقف التصعيد وإنهاء التدخل الأجنبي في الشأن الليبي .

وأوضحت الدفاع التركية، في موجز شهري عن أنشطتها ، أن مدربين عسكريين من تركيا أنهوا تدريب مقاتلين تابعين للوفاق، مبينة أنه تم تدريب 120 مقاتلا في مركز للتدريب بطرابلس.

وأضافت الوزارة أن الجيش التركي يواصل تدريب القوات التابعة للوفاق في مختلف المجالات، مؤكدة أن أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب حكومة الوفاق غير المعتمدة .

ومن جانبه، قال وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة صلاح الدين نمروش، إن استكمال هذا التدريب دليل على أن التعاون العسكري مع تركيا يؤتي ثماره.

يشار إلى أن من تسميهم تركيا جنودا هم في الواقع مقاتلو ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة , ويعد خرقا لمخرجات حوار جنيف 5+5 ومحاولة خبيثة لتقويض ما اتفق عليه الفرقاء الليبيين في جنيف من وقف لإطلاق النار ووقف التصعيد وإنهاء التدخل الأجنبي في الشأن الليبي .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24