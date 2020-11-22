البعثة الاممية: ديسمبر موعد اجتماع اللجنة القانونية بمصر

بوابة إفريقيا الإخبارية- همسة يونس |

22 November, 2020

كشف مدير مكتب الإعلام في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “جان علم”، أن التحضيرات جارية لعقد اجتماع اللجنة القانونية الليبية خلال شهر ديسمبر القادم في مصر.

وقال “علم” في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، إن اللجنة مُشكلة بموجب خارِطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في مُلتقى الحوار في تونس، وستناقش عِدة مسائل قانونية من بينها الترتيبات الدستورية للانتخابات المُقبلة.

كما نفى “علم” ما تدول بشأن انعقاد اجتماع لملتقى الحوار السياسي الليبي في مصر، موضحا أن ما يتم التحضير له هو اجتماع اللجنة القانونية.