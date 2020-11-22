تمهيدا لاستئناف الرحلات.. وفد من الطيران التونسي يتفقد مطار معيتيقة

قام وفد مختص يمثل الطيران المدني التونسي بزيارة رسمية، اليوم الأحد، لمطار معيتيقة الدولي لإجراء عملية التدقيق المتعارف عليها دوليا، في إطار الجهود المبذولة لاستئناف رحلات شركة الخطوط الجوية التونسية إلى المطارات الليبية.

وأوضحت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوفاق غير المعتمدة، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه سينتج عن هذه الزيارة إعداد تقرير مفصل عن حالة المطار من جوانب السلامة والأمن للتأكد من اتباع الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.ولفتت المصلحة إلى أنه سيتم على ضوء هذا التقرير الإذن لشركة الخطوط الجوية التونسية بمباشرة تشغيل رحلاتها إلى المطار وفقاً للتوصيات التي ستصدر عن فريق التدقيق الزائر، مضيفة أنه من المتوقع ان يبدأ التشغيل فعلياً قبل نهاية الشهر الجاري.

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