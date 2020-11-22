مسؤولو التعليم يتفقدون سير الامتحانات في الزهراء

في إطار متابعة سير الامتحانات النهائية لإتمام مرحلة التعليم الأساسي، قام مراقب التعليم ببلدية الزهراء ورئيس لجنة الإشراف على الامتحانات بمنطقة الجفارة ومديرو الإدارات بمراقبة تعليم الزهراء، بجولة تفقدية على لجان الامتحانات بالبلدية.

وتابع مسؤولو التعليم خلال الزيارة الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها من أجل الوقاية من فيروس كورونا من حيث توزيع الكمامات والمعقمات وقياس درجة حرارة الطلبة والطالبات قبل الدخول إلى قاعات الامتحانات.

وبلغ عدد الطلبة الذين يؤدون الامتحانات 484 طالبة وطالباً ضمن خمس لجان موزعة على جميع المحلات التابعة لمراقبة تعليم بلدية الزهراء.

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