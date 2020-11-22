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“الكهرباء”: سرقة 4700 متر سلك تفصل التيار عن 25 محولا بإدارة توزيع المرقب

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، عن وقوع 3 حوادث سرقة استهدفت خطوط كهرباء، خاصة بمنطقة قوقاس بإدارة توزيع المرقب .

وأوضحت الشركة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك،  أن مجهولين قاموا بسرقة أسلاك بطول 3150متر ضغط عالي من خط “القرارة” بمنطقة قوقاس، مما تسبب في فصل التيار الكهربائي عن 15 محول، و 200 متر ضغط منخفض من تفريعة محول” امهلهل” بذات المنطقة، و سرقة 1350 متر ضغط عالي من خط “بن إسليسلة” مما أدى إلى فصل التيار الكهربائي عن 9محولات .

وأشارت الشركة، إلى استمرار أعمال السرقة و النهب و الاعتداءات التي تتعرض لها الشبكة الكهربائية ومكوناتها والتي ازدادت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، مما تسبب ذلك في معاناة اضافية للشركة والمواطن  .

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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