مفوضية الانتخابات في ليبيا تتابع اقتراع الجالية البوركينية بالعاصمة طرابلس

تابعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الأحد، اقتراع الجالية البوركينية في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لجمهورية بوركينا فاسو، التي انطلقت اليوم الأحد، بمقر سفارة بلادهم بالعاصمة طرابلس.

وتسلمت المفوضية، قبل أيام، دعوة رسمية من اللجنة المستقلة للانتخابات في بوركينا فاسو؛ لمراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية للجالية البوركينية في ليبيا، بقر السفارة في طرابلس.

– المفوضية العليا للانتخابات تتسلم دعوة رسمية لمراقبة انتخابات جالية بوركينا فاسو في ليبيا

واطلع وفد المفوضية، رفقة رئيس فرع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بليبيا حامد إبراهيم، وسفير جمهورية بوركينا فاسو أبرهام ترواري، الإجراءات الانتخابية المتبعة بالمركز الانتخابي، وتوافد الناخبين من الجالية على صناديق الاقتراع، والمقدرة بحسب سجل الناخبين 372 ناخبا، وفق بيان نشرته المفوضية عبر موقعها على شبكة الإنترنت.

تبادل الخبرات

وأشاد رئيس اللجنة الفرعية حامد إبراهيم بدور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في «تبادل الخبرات، والاستفادة من تجاربها في تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية السابقة، ومستوى استعداداتها وتعاطيها الفني مع إجراء الانتخابات المرتقبة في 24 ديسمبر من العام القادم 2021».

ومن جهته، أشار سفير بوركينا فاسو إلى نتائج لقائه برئيس المفوضية عماد السائح الأسبوع الماضي، التي ترجمتها مواكبة المفوضية للانتخابات الرئاسية البوركينية، وزيارة وفدها إلى مركز الاقتراع بالسفارة، وفق البيان نفسه. وانطلقت بجمهورية بوركينا فاسو، اليوم الأحد، انتخابات رئاسية وتشريعية، بمنافسة 13 مترشحا للرئاسة وبمشاركة 6 مليون ناخبا بحسب ما أعلنته اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

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