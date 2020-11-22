الفرجاني: تمسك البعض بتسمية أشخاص محددين أفشل مخرجات الحوار الليبي

أكد عضو مجلس النواب وملتقى الحوار الليبي في تونس، يوسف الفرجاني، خلال مقابلة خاصة معه في برنامج نقاش مع مسؤول، والتي بحثت كواليس الملتقى، أكد إيجابية الأجواء العامة بين جميع الأطراف الليبية المشاركة في الحوار الليبي في تونس، وكاشفا عن أن تشبث البعض وإصرارهم على تسمية أشخاص محددين لمناصب معينة أدى إلى عدم الوصول إلى النتائج المرجوة من هذا الملتقى.

وفي سياق آخر أكد عضو مجلس النواب، يوسف الفرجاني، في ذات المقابلة، أن المملكة المغربية أبدت استعدادها لتوفير بيئة مناسبة لإقامة جلسة ليبية مرتقبة لمئة عضو من أعضاء مجلس النواب الذين يجتمعون في كل من طرابلس وطبرق، والتي وصفها بالتشاورية والمستقلة دون تدخل خارجي من أي طرف، وتهدف إلى لم شمل الليبيين والمصالحة والتفاهم بين الطرفين.

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