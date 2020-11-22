المصباحي: القبائل الليبية ترفض سيطرة الإخوان على حكم ليبيا

أكد رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا محمد المصباحي، أن القبائل الليبية ترفض سيطرة الإخوان على حكم ليبيا، رافعة شعار “ليبيا بدون إخوان”، لدورهم السيئ في تمزيق النسيج الاجتماعي في ليبيا على حد قوله.

المصباحي قال في تصريح لصحيفة العين الإخبارية، إن الإخوان حاولوا من خلال شراء ذمم المشاركين في حوار تونس وأذرعهم الإعلامية، السيطرة على الحكومة المقبلة، موضحا أن القبائل الليبية حذرت من فشل الحوار في تونس؛ بسبب اختيار الأسماء المشاركة في الحوار والتي غلب عليها تنظيم الإخوان أو المتعاطفون معه.

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