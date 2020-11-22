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افتتاح أول مركز للأمراض الجلدية والتجميل في الجبل الأخضر

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في سابقة هي الأولى من نوعها، شهدت مدينة شحات وجميع مدن الجبل الأخضر افتتاح مركز طبي متخصص في الأمراض الجلدية والتجميل بحضور عدد من الأطباء والمختصين والمهتمين.

وسيقدم المركز جميع الخدمات الطبية لكل المرضى وخصوصا الجلدية، بمعدات وإمكانيات ذات جودة عالية وتضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة في مجال طب التجميل الحديث.

وسيوفر المركز الطبي على أهالي المنطقة عناء ومشقة السفر، لا سيما أن القطاع الصحة على الصعيد الحكومي لا يولي اهتماما بهذا المجال المتعلق بطب التجميل الحديث الناتج عن الحوادث والحروق وغيرها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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