شاكر: مصر تعمل على تعزيز “الربط الكهربائي” مع ليبيا وغيرها من الدول

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر، السبت، إن “مصر تعمل على تعزيز مشروعات الربط الكهربائي مع العديد من الدول، تشمل كلًا من ليبيا والأردن والسودان وقبرص واليونان”.

وأشار شاكر خلال كلمته بالمؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي، إلى أن مصر تعمل بقوة في اتجاه تعزيز مشروعات الربط الكهربائي، والذي يلعب دورًا مهمًا في تعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل.

وأضاف شاكر أن مشروعات الربط الكهربائي تهدف في المقام الأول إلى تحويل مصر إلى محور عالمي للطاقة؛ من خلال الربط مع إفريقيا وأوروبا وآسيا، بجانب تحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية وسياسية.

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