لودريان: تركيا ترسل مرتزقة إلى ليبيا

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن تركيا لديها طموح توسعي، لافتا إلى أنها أرسلت المرتزقة إلى ليبيا، وقال لودريان، في مقابلة له إن لدى بلاده خلافات كثيرة مع تركيا التي تحتل قسما من شمال العراق وترسل مرتزقة سوريين إلى ليبيا وقرة باخ، وتتعدى على سيادة قبرص واليونان في شرق المتوسط.عقدت يوم الخميس الماضي بقاعة المحاضرات في المركز الوطني لمكافحة الأمراض في طرابلس، ورشة عمل تدريبية بمشاركة منظمة اليونيسف.

وطرحت الورشة مواضيع عدة أهمها مكافحة العدوى وطرق الوقاية منها، والإجراءات العملية والبروتوكولات الخاصة في المراكز الصحية ومحطات المياه والمدارس ومخيمات النازحين، حيث استهدفت المسؤولين الصحيين في مخيمات النازحين والعاملين في شركات المياه والصرف الصحي، وموظفي الصحة المدرسية بوزارة التعليم.

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