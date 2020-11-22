محامون يجتمعون في البيضاء لإصلاح قانون المهنة

بحضور مجموعة من المحامين بالقطاع الخاص من مدن البيضاء وبنغازي والمرج ودرنة واجدابيا، عُقد ملتقى المحامين في قاعة البرلمان بمدينة البيضاء بهدف دراسة تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2014 وأمور أخرى.

القانون الذي صدر عن المؤتمر الوطني العام يتعلق بمهنة المحاماة وأهدافها وشروط مزاولتها من 65 مادة يرى المحامون الموجودون في اللقاء أنه من الواجب إجراء بعض التعديلات فيه، كما ناقشوا أيضا دراسة مشروع إعداد مدونة السلوك الخاصة بالمحامين.

وقرر المجتمعون تشكيل لجنة لدراسة تعديل اللائحة التنفيذية للقانون، ولجنة لإعداد مشروع مدونة سلوك المهنة في مسعى منهم لتنظيم عملهم بطريقة أكثر يسراً واحتراماً لها؛ باعتبارها المهنة الحرة التي تشارك السلطات القضائية في استظهار الحقائق لتحقيق العدل وتأكيد سيادة القانون.

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