لودريان: تدخل تركيا في ليبيا وقرة باخ هو ضمن سلوكها التوسعي

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إن “تركيا لديها طموح توسعي، مشيرا إلى أنها “أرسلت المرتزقة إلى ليبيا وقره باخ”، فضلًا عن “احتلال قسم من شمال العراق”، و”الاعتداء على سيادة قبرص واليونان” في شرق المتوسط.

وأضاف لودريان، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن بلاده لديها خلافات كثيرة مع تركيا التي لديها طموح توسعي؛ مؤكدا أن أنقرة ترسل مرتزقة إلى ليبيا، وتحتل قسم من شمال العراق، وترسل مرتزقة سوريين إلى قرة باخ، وتتعدى على سيادة قبرص واليونان في شرق المتوسط.

وأشار لودريان، إلى إن مستوى التهديد الإرهابي الذي يحدق بالفرنسيين في الخارج مرتفع، مضيفا أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين حمايتهم.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد اتهم تركيا باتباع “استراتيجية” تهدف إلى تأجيج مشاعر معادية لفرنسا في القارة الأفريقية.

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