“العلاقي” يطالب ستيفاني بعد المساس بالمناصب القضائية

بعث وزير العدل السابق فيما يسمى بالمجلس الانتقالي، محمد العلاقي، اليوم الأحد، برسالة إلى المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، يطالبها باستبعاد المناصب القضائية السيادية من اختيارات مجلسي الدولة والنواب لشاغلي المناصب القيادية.

وقال العلاقي في نص الرسالة، ” إن المجلس الأعلى للقضاء ونقابة المحامين، لن يرضوا بغير هذا النص الذي يحكم شؤون السلطة القضائية بالسلطات الأخرى وهو أن يتم التوصل إلى اتفاق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية المنصوص عليها بالمادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي خلال فترة لا تتجاوز ستين يوما( 60) من بدء المرحلة التمهيدية وتستبعد المناصب القضائية من ذلك،ويعمل بشأنها بالمعايير المتعلقة بها في التشريعات الخاصة وذلك احتراما وتأكيدا لاستقلال القضاء.

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