ليبيا الان

وزارة التعليم تستعرض إجراءات انطلاق العام الدراسي الجديد في المرج

تم النشر منذُ ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

اطلعت وزارة التربية والتعليم التابعة للحكومة الليبية من خلال وكيل الوزارة عبد الرحيم البركي، اليوم الأحد، على سير عمل مراقبات كل من بلديات المرج وجردس العبيد وساحل الجبل الأخضر، واستعداداتها الجارية لانطلاق العام الدراسي، وفقا للإجراءات الاحترازية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك