وزارة التعليم تستعرض إجراءات انطلاق العام الدراسي الجديد في المرج

اطلعت وزارة التربية والتعليم التابعة للحكومة الليبية من خلال وكيل الوزارة عبد الرحيم البركي، اليوم الأحد، على سير عمل مراقبات كل من بلديات المرج وجردس العبيد وساحل الجبل الأخضر، واستعداداتها الجارية لانطلاق العام الدراسي، وفقا للإجراءات الاحترازية.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
فيديو.. باشاغا: اشترطت أن تكون زيارتي لمصر معلنة وليست سرية
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
البيضاء تستضيف غدا الاثنين مؤتمر الوحدة الوطنية
تم النشر منذُ 28 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
وزير الخارجية الفرنسي: ننتظر «أفعالاً» من تركيا تثبت تغيير سياستها
تم النشر منذُ 31 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مسير كشفي احتفالا بمرور 60 عاما على تأسيس الحركة الكشفية بسرت
تم النشر منذُ 32 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا
أضف تعليقـك