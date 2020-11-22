وزارة التعليم تستعرض إجراءات انطلاق العام الدراسي الجديد في المرج

اطلعت وزارة التربية والتعليم التابعة للحكومة الليبية من خلال وكيل الوزارة عبد الرحيم البركي، اليوم الأحد، على سير عمل مراقبات كل من بلديات المرج وجردس العبيد وساحل الجبل الأخضر، واستعداداتها الجارية لانطلاق العام الدراسي، وفقا للإجراءات الاحترازية.

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